Алексей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Андреев

Место рождения

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область

Дата рождения

Между 1780 и 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1752 и 1753 г.р.

Мать

Между 1746 и 1747 г.р.

Жена

Между 1782 и 1783 г.р.

Дети

Между 1803 и 1804 г.р.
Между 1805 и 1806 г.р.
Между 1809 и 1810 г.р.
Между 1811 и 1812 г.р.
Между 1814 и 1816 г.р.
Между 1816 и 1817 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1780 и 1783

Отец: Андрей Афанасьев

Мать: Анна Тимофеева

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804

Дочь: Васса??? Алексеевна

Мать ребёнка: Федора Никитина

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Федора Никитина

Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810

Дочь: Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Федора Никитина

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812

Сын: Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Федора Никитина

Рождение ребёнка
Между 1814 и 1816

Сын: Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Федора Никитина

Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Федора Никитина

Рождение ребёнка
Между 1820 и 1821

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Федора Никитина

Рождение ребёнка
Между 1825 и 1826

Сын: Афанисий Алексеевич

Мать ребёнка: Федора Никитина

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Федора Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спетан??? Алексеевич

Мать ребёнка: Федора Никитина

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Никитина

Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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