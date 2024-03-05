Конина Хиония (Хiонiя Феона) (Хiонiя, Феона) Ермиловна?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонина Хиония (Хiонiя Феона) (Хiонiя, Феона) Ермиловна??

Конина Хиония (Хiонiя Феона) (Хiонiя, Феона) Ермиловна??

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1864

Сын: Конин Николай Феофанович

Отец ребёнка: Конин Феофан Васильевич

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.10.1866

Сын: Конин Дмитрий Феофанович

Отец ребёнка: Конин Феофан Васильевич

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1877 и 1880

Сын: Конин Сергей Феофанович

Отец ребёнка: Конин Феофан Васильевич

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1877 и 1878

Дочь: Матрена Феофановна

Отец ребёнка: Конин Феофан Васильевич

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конин Феофан Васильевич

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