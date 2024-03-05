Конина Хиония (Хiонiя Феона) (Хiонiя, Феона) Ермиловна??
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.12.1864
Отец ребёнка: Конин Феофан Васильевич
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.10.1866
Отец ребёнка: Конин Феофан Васильевич
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1877 и 1880
Отец ребёнка: Конин Феофан Васильевич
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1877 и 1878
Дочь: Матрена Феофановна
Отец ребёнка: Конин Феофан Васильевич
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно