Бутурлов (?) Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиДо 1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Сергей Тарасович
Мать: Акулина Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: (Гусева) Наталья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Соколова Матрона Васильевна
Мать ребёнка: (Гусева) Наталья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Добронравова Мария Васильевна
Мать ребёнка: (Гусева) Наталья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Сперанский (Бутурлов) Пётр Васильевич
Мать ребёнка: (Гусева) Наталья Спиридоновна
Смерть
До 1808