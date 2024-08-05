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Бутурлов (?) Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

До 1808

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Сергей Тарасович

Мать: Акулина Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гусева) Наталья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: (Гусева) Наталья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Соколова Матрона Васильевна

Мать ребёнка: (Гусева) Наталья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Добронравова Мария Васильевна

Мать ребёнка: (Гусева) Наталья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Сперанский (Бутурлов) Пётр Васильевич

Мать ребёнка: (Гусева) Наталья Спиридоновна

Смерть
До 1808

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