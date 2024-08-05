Соколова Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Матрона Васильевна

Соколова Матрона Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Бутурлов (?) Василий Сергеевич

Мать: (Гусева) Наталья Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Соколов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Соколов Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
26.03.1813

Дочь: Архангельская (Соколова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Соколов Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Соколов Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Соколов Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Троицкий (Соколов) Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Соколов Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Соколов Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Соколов Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Вишнякова (Соколова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Соколов Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Соколова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Соколов Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Преображенская (Соколова) Анна (2-Я) Яковлевна

Отец ребёнка: Соколов Яков Гаврилович

Смерть
1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.