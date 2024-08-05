Соколова Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Соколов Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
26.03.1813
Дочь: Архангельская (Соколова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Соколов Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Соколов Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Троицкий (Соколов) Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Соколов Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Соколов Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Вишнякова (Соколова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Соколов Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Соколова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Соколов Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Преображенская (Соколова) Анна (2-Я) Яковлевна
Отец ребёнка: Соколов Яков Гаврилович
Смерть
1834