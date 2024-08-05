Троицкий (Соколов) Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ерохина (Троицкая) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Троицкая Александра Николаевна
Рождение ребёнка
05.03.1849
Сын: Троицкий Венедикт Васильевич
Мать ребёнка: Троицкая Александра Николаевна
Рождение ребёнка
29.11.1850
Сын: Троицкий Николай Васильевич
Мать ребёнка: Троицкая Александра Николаевна
Смерть
1875