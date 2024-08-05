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Троицкий (Соколов) Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Соколов Яков Гаврилович

Мать: Соколова Матрона Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троицкая Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ерохина (Троицкая) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Троицкая Александра Николаевна

Рождение ребёнка
05.03.1849

Сын: Троицкий Венедикт Васильевич

Мать ребёнка: Троицкая Александра Николаевна

Рождение ребёнка
29.11.1850

Сын: Троицкий Николай Васильевич

Мать ребёнка: Троицкая Александра Николаевна

Смерть
1875

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