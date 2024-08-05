Троицкая Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ерохина (Троицкая) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Троицкий (Соколов) Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
05.03.1849
Сын: Троицкий Венедикт Васильевич
Отец ребёнка: Троицкий (Соколов) Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
29.11.1850
Сын: Троицкий Николай Васильевич
Отец ребёнка: Троицкий (Соколов) Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно