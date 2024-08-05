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Троицкая Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий (Соколов) Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ерохина (Троицкая) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Троицкий (Соколов) Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
05.03.1849

Сын: Троицкий Венедикт Васильевич

Отец ребёнка: Троицкий (Соколов) Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
29.11.1850

Сын: Троицкий Николай Васильевич

Отец ребёнка: Троицкий (Соколов) Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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