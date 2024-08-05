Преображенская (Соколова) Анна (2-Я) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенская (Соколова) Анна (2-Я) Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Соколов Яков Гаврилович

Мать: Соколова Матрона Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Преображенский Василий Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Преображенский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Преображенский Василий Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Преображенский Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Преображенский Василий Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
1862

Сын: Преображенский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Преображенский Василий Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
25.12.1863

Сын: Преображенский Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Преображенский Василий Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Померанцева (Преображенская) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Преображенский Василий Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
14.08.1872

Дочь: Златоустова (Преображенская) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Преображенский Василий Георгиевич (Егорович)

Смерть
Неизвестно

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