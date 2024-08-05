Преображенская (Соколова) Анна (2-Я) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Преображенский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Преображенский Василий Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Преображенский Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Преображенский Василий Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
1862
Сын: Преображенский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Преображенский Василий Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
25.12.1863
Рождение ребёнка
1869
Рождение ребёнка
14.08.1872
Смерть
Неизвестно