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Преображенский Евгений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1863

Дата смерти

10.09.1927

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1863

Отец: Преображенский Василий Георгиевич (Егорович)

Мать: Преображенская (Соколова) Анна (2-Я) Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преображенская Мария Симоновна

Рождение ребёнка
08.03.1894

Сын: Преображенский Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Преображенская Мария Симоновна

Рождение ребёнка
01.06.1895

Дочь: (Преображенская) Мария Евгеньевна

Мать ребёнка: Преображенская Мария Симоновна

Рождение ребёнка
25.01.1897

Сын: Преображенский Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Преображенская Мария Симоновна

Рождение ребёнка
14.09.1898

Дочь: (Преображенская) Лидия Евгеньевна

Мать ребёнка: Преображенская Мария Симоновна

Рождение ребёнка
28.06.1902

Дочь: (Преображенская) Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Преображенская Мария Симоновна

Рождение ребёнка
06.12.1904

Дочь: (Преображенская) Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Преображенская Мария Симоновна

Рождение ребёнка
05.11.1908

Дочь: (Преображенская) Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Преображенская Мария Симоновна

Смерть
10.09.1927

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