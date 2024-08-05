Преображенский Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1863
Дата смерти10.09.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1863
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1894
Сын: Преображенский Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Преображенская Мария Симоновна
Рождение ребёнка
01.06.1895
Дочь: (Преображенская) Мария Евгеньевна
Мать ребёнка: Преображенская Мария Симоновна
Рождение ребёнка
25.01.1897
Сын: Преображенский Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Преображенская Мария Симоновна
Рождение ребёнка
14.09.1898
Дочь: (Преображенская) Лидия Евгеньевна
Мать ребёнка: Преображенская Мария Симоновна
Рождение ребёнка
28.06.1902
Дочь: (Преображенская) Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Преображенская Мария Симоновна
Рождение ребёнка
06.12.1904
Дочь: (Преображенская) Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Преображенская Мария Симоновна
Рождение ребёнка
05.11.1908
Дочь: (Преображенская) Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Преображенская Мария Симоновна
Смерть
10.09.1927