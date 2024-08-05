Златоустова (Преображенская) Елизавета Васильевна 14.08.1872 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗлатоустова (Преображенская) Елизавета Васильевна

Златоустова (Преображенская) Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1872

Отец: Преображенский Василий Георгиевич (Егорович)

Мать: Преображенская (Соколова) Анна (2-Я) Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Златоустов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
24.06.1893

Сын: Златоустов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Златоустов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
22.03.1896

Сын: Златоустов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Златоустов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
24.09.1897

Дочь: (Златоустова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Златоустов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
28.02.1899

Дочь: (Златоустова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Златоустов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
16.09.1901

Сын: Златоустов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Златоустов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
31.07.1904

Сын: Златоустов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Златоустов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
04.11.1906

Дочь: (Златоустова) Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Златоустов Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.