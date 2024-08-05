Златоустова (Преображенская) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1872
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1893
Сын: Златоустов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Златоустов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
22.03.1896
Сын: Златоустов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Златоустов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
24.09.1897
Дочь: (Златоустова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Златоустов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
28.02.1899
Дочь: (Златоустова) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Златоустов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
16.09.1901
Сын: Златоустов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Златоустов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
31.07.1904
Сын: Златоустов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Златоустов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1906
Дочь: (Златоустова) Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Златоустов Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно