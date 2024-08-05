Преображенский Василий Георгиевич (Егорович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Преображенский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Преображенская (Соколова) Анна (2-Я) Яковлевна
Рождение ребёнка
1862
Рождение ребёнка
25.12.1863
Рождение ребёнка
1869
Рождение ребёнка
14.08.1872
Смерть
Неизвестно