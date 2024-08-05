Преображенский Василий Георгиевич (Егорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенский Василий Георгиевич (Егорович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преображенская (Соколова) Анна (2-Я) Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Преображенский Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Преображенская (Соколова) Анна (2-Я) Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Преображенский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Преображенская (Соколова) Анна (2-Я) Яковлевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Преображенский Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Преображенская (Соколова) Анна (2-Я) Яковлевна

Рождение ребёнка
25.12.1863

Сын: Преображенский Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Преображенская (Соколова) Анна (2-Я) Яковлевна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Померанцева (Преображенская) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Преображенская (Соколова) Анна (2-Я) Яковлевна

Рождение ребёнка
14.08.1872

Дочь: Златоустова (Преображенская) Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Преображенская (Соколова) Анна (2-Я) Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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