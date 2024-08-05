Златоустов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1893
Рождение ребёнка
22.03.1896
Рождение ребёнка
24.09.1897
Дочь: (Златоустова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Златоустова (Преображенская) Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
28.02.1899
Дочь: (Златоустова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Златоустова (Преображенская) Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
16.09.1901
Рождение ребёнка
31.07.1904
Рождение ребёнка
04.11.1906
Дочь: (Златоустова) Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Златоустова (Преображенская) Елизавета Васильевна
Смерть
Неизвестно