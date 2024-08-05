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Златоустов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Златоустов Василий Алексеевич

Мать: Златоустова Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Златоустова (Преображенская) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
24.06.1893

Сын: Златоустов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Златоустова (Преображенская) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
22.03.1896

Сын: Златоустов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Златоустова (Преображенская) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
24.09.1897

Дочь: (Златоустова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Златоустова (Преображенская) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
28.02.1899

Дочь: (Златоустова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Златоустова (Преображенская) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
16.09.1901

Сын: Златоустов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Златоустова (Преображенская) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
31.07.1904

Сын: Златоустов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Златоустова (Преображенская) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
04.11.1906

Дочь: (Златоустова) Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Златоустова (Преображенская) Елизавета Васильевна

Смерть
Неизвестно

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