Преображенский Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1887
Рождение ребёнка
05.01.1895
Дочь: (Преображенская) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Преображенская (Протасова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
27.05.1896
Рождение ребёнка
28.01.1899
Дочь: (Преображенская) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Преображенская (Протасова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
04.01.1902
Дочь: (Преображенская) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Преображенская (Протасова) Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно