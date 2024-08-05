Архангельская (Соколова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1813
Дата смерти12.12.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1836
Дочь: Троицкая (Архангельская) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Архангельский Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Архангельский Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Архангельский Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Архангельский Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Архангельский Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кириченкова (Архангельская) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Архангельский Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
26.05.1842
Дочь: Архангельская Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Архангельский Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
04.08.1844
Сын: Архангельский Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Архангельский Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
13.07.1848
Сын: Архангельский Гавриил Дмитриевич
Отец ребёнка: Архангельский Дмитрий Сергеевич
Смерть
12.12.1857