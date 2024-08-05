Архангельская (Соколова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архангельская (Соколова) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1813

Дата смерти

12.12.1857

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1813

Отец: Соколов Яков Гаврилович

Мать: Соколова Матрона Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
29.09.1836

Дочь: Троицкая (Архангельская) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Архангельский Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Архангельский Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Архангельский Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Архангельский Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Архангельский Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кириченкова (Архангельская) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Архангельский Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
26.05.1842

Дочь: Архангельская Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Архангельский Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
04.08.1844

Сын: Архангельский Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Архангельский Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
13.07.1848

Сын: Архангельский Гавриил Дмитриевич

Отец ребёнка: Архангельский Дмитрий Сергеевич

Смерть
12.12.1857

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