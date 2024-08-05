Кириченкова (Архангельская) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченкова (Архангельская) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Архангельский Дмитрий Сергеевич

Мать: Архангельская (Соколова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева (Кириченкова) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кириченков Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириченков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Шендрикова (Кириченкова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Кириченков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Шарова (Кириченкова) Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Кириченков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
04.06.1877

Сын: Кириченков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Кириченков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кириченков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Кириченков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Андреева (Кириченкова (Кораченкова)) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кириченков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
04.06.1881

Сын: Кириченков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Кириченков Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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