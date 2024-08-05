Кириченкова (Архангельская) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева (Кириченкова) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Кириченков Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Шендрикова (Кириченкова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Кириченков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Шарова (Кириченкова) Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Кириченков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
04.06.1877
Сын: Кириченков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Кириченков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кириченков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Кириченков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1881
Рождение ребёнка
04.06.1881
Сын: Кириченков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Кириченков Дмитрий Николаевич
Смерть
Неизвестно