Кириченков Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Рождение ребёнка
1866
Рождение ребёнка
04.06.1877
Сын: Кириченков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Кириченкова (Архангельская) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кириченков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Кириченкова (Архангельская) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1881
Рождение ребёнка
04.06.1881
Сын: Кириченков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Кириченкова (Архангельская) Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно