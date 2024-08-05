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Кириченков Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириченкова (Архангельская) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева (Кириченкова) Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Кириченкова (Архангельская) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Шендрикова (Кириченкова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Кириченкова (Архангельская) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Шарова (Кириченкова) Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Кириченкова (Архангельская) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.06.1877

Сын: Кириченков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Кириченкова (Архангельская) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кириченков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Кириченкова (Архангельская) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Андреева (Кириченкова (Кораченкова)) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Кириченкова (Архангельская) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.06.1881

Сын: Кириченков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Кириченкова (Архангельская) Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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