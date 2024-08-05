Беляева (Кириченкова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Кириченкова) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириченков Дмитрий Николаевич

Мать: Кириченкова (Архангельская) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Беляева) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Беляев Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Беляев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Беляев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Москвина (Беляева) Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Беляев Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

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