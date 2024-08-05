Беляев Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Беляева (Кириченкова) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беляева) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Беляева (Кириченкова) Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Беляева (Кириченкова) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Москвина (Беляева) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Беляева (Кириченкова) Екатерина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно