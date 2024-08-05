Беляев Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Беляева (Кириченкова) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Беляева) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Беляева (Кириченкова) Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева (Кириченкова) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Беляева (Кириченкова) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Москвина (Беляева) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Беляева (Кириченкова) Екатерина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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