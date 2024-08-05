Кириченков Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиДо 1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кириченков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1903
Сын: Кириченков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1907
Сын: Кириченков Василий (2-Й?) Николаевич
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Смерть
До 1911