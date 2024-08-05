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Кириченков Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

До 1911

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Кириченков Дмитрий Николаевич

Мать: Кириченкова (Архангельская) Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Ивановна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кириченков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1903

Сын: Кириченков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1907

Сын: Кириченков Василий (2-Й?) Николаевич

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Смерть
До 1911

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