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Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириченков Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенкин Евдоким Петрович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кириченков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кириченков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.02.1903

Сын: Кириченков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Кириченков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.02.1907

Сын: Кириченков Василий (2-Й?) Николаевич

Отец ребёнка: Кириченков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.03.1912

Сын: Зенкин Александр Евдокимович

Отец ребёнка: Зенкин Евдоким Петрович

Рождение ребёнка
24.04.1916

Дочь: (Зенкина) Зоя Евдокимовна

Отец ребёнка: Зенкин Евдоким Петрович

Смерть
Неизвестно

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