Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кириченков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Кириченков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.02.1903
Сын: Кириченков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Кириченков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.02.1907
Сын: Кириченков Василий (2-Й?) Николаевич
Отец ребёнка: Кириченков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.03.1912
Сын: Зенкин Александр Евдокимович
Отец ребёнка: Зенкин Евдоким Петрович
Рождение ребёнка
24.04.1916
Дочь: (Зенкина) Зоя Евдокимовна
Отец ребёнка: Зенкин Евдоким Петрович
Смерть
Неизвестно