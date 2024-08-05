Архангельский Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти03.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1836
Рождение ребёнка
1837
Сын: Архангельский Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Архангельская (Соколова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Архангельский Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Архангельская (Соколова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1840
Рождение ребёнка
26.05.1842
Дочь: Архангельская Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Архангельская (Соколова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
04.08.1844
Сын: Архангельский Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Архангельская (Соколова) Мария Яковлевна
Смерть
03.07.1848
Рождение ребёнка
13.07.1848
Сын: Архангельский Гавриил Дмитриевич
Мать ребёнка: Архангельская (Соколова) Мария Яковлевна