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Архангельский Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

03.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Архангельский Сергей Фёдорович

Мать: Архангельская (Берёзкина) Акилина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архангельская (Соколова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
29.09.1836

Дочь: Троицкая (Архангельская) Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Архангельская (Соколова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Архангельский Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Архангельская (Соколова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Архангельский Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Архангельская (Соколова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кириченкова (Архангельская) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Архангельская (Соколова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
26.05.1842

Дочь: Архангельская Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Архангельская (Соколова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
04.08.1844

Сын: Архангельский Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Архангельская (Соколова) Мария Яковлевна

Смерть
03.07.1848
Рождение ребёнка
13.07.1848

Сын: Архангельский Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: Архангельская (Соколова) Мария Яковлевна

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