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Архангельский Сергей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

До 1840

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Архангельский (?) Фёдор Ильич

Мать: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архангельская (Берёзкина) Акилина Алексеевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Архангельский Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Архангельская (Берёзкина) Акилина Алексеевна

Рождение ребёнка
15.08.1817

Дочь: (Архангельская) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Архангельская (Берёзкина) Акилина Алексеевна

Рождение ребёнка
20.04.1820

Дочь: (Архангельская) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Архангельская (Берёзкина) Акилина Алексеевна

Рождение ребёнка
24.10.1821

Сын: Архангельский Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Архангельская (Берёзкина) Акилина Алексеевна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Архангельская) Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Архангельская (Берёзкина) Акилина Алексеевна

Смерть
До 1840

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