Архангельский Сергей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиДо 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Архангельский (?) Фёдор Ильич
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Архангельский Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Архангельская (Берёзкина) Акилина Алексеевна
Рождение ребёнка
15.08.1817
Дочь: (Архангельская) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Архангельская (Берёзкина) Акилина Алексеевна
Рождение ребёнка
20.04.1820
Дочь: (Архангельская) Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Архангельская (Берёзкина) Акилина Алексеевна
Рождение ребёнка
24.10.1821
Сын: Архангельский Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Архангельская (Берёзкина) Акилина Алексеевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Архангельская) Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Архангельская (Берёзкина) Акилина Алексеевна
Смерть
До 1840