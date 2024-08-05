Архангельский (?) Фёдор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архангельский (?) Фёдор Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1756

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1756

Отец: Илья Никитич

Мать: Параскева Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Архангельский Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
После 1816

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