Архангельский (?) Фёдор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1756
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1756
Отец: Илья Никитич
Мать: Параскева Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Архангельский Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
После 1816