Илья Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Никита Васильевич
Мать: Мавра Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавров Иоанн Ильич
Мать ребёнка: Параскева Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Ильич
Мать ребёнка: Параскева Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Гавриловна
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Параскева Гавриловна
Рождение ребёнка
10.11.1756
Сын: Архангельский (?) Фёдор Ильич
Мать ребёнка: Параскева Гавриловна
Смерть
Неизвестно