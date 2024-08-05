Илья Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Никита Васильевич

Мать: Мавра Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавров Иоанн Ильич

Мать ребёнка: Параскева Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Параскева Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Гавриловна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Фёдор (Старший???) Ильич

Мать ребёнка: Параскева Гавриловна

Рождение ребёнка
10.11.1756

Сын: Архангельский (?) Фёдор Ильич

Мать ребёнка: Параскева Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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