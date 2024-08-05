Параскева Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавров Иоанн Ильич
Отец ребёнка: Илья Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Ильич
Отец ребёнка: Илья Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Никитич
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Илья Никитич
Рождение ребёнка
10.11.1756
Сын: Архангельский (?) Фёдор Ильич
Отец ребёнка: Илья Никитич
Смерть
Неизвестно