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Параскева Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавров Иоанн Ильич

Отец ребёнка: Илья Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Илья Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Никитич

Рождение ребёнка
1743

Сын: Фёдор (Старший???) Ильич

Отец ребёнка: Илья Никитич

Рождение ребёнка
10.11.1756

Сын: Архангельский (?) Фёдор Ильич

Отец ребёнка: Илья Никитич

Смерть
Неизвестно

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