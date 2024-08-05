Дмитрий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илья Никитич
Мать: Параскева Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Федосеевна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Иоанн Дмитриевич
Мать ребёнка: Пелагея Федосеевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Пётр Дмитриевич
Мать ребёнка: Пелагея Федосеевна
Смерть
1794