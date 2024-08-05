Дмитрий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илья Никитич

Мать: Параскева Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Федосеевна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Иоанн Дмитриевич

Мать ребёнка: Пелагея Федосеевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Пелагея Федосеевна

Смерть
1794

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