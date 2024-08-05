Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Иван Дмитриевич
Мать: Акилина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Архангельский (?) Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Архангельский (?) Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Архангельский Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: Архангельский (?) Фёдор Ильич
Смерть
Неизвестно