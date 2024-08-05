Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Иван Дмитриевич

Мать: Акилина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский (?) Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Архангельский (?) Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Архангельский (?) Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Архангельский Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Архангельский (?) Фёдор Ильич

Смерть
Неизвестно

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