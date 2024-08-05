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Акилина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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