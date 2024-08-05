Акилина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно