Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Дмитрий Лукич
Мать: Настасья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Акилина Яковлевна
Смерть
Неизвестно