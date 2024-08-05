Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Дмитрий Лукич

Мать: Настасья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Акилина Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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