Архангельская (Берёзкина) Акилина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архангельская (Берёзкина) Акилина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Берескин (Березкин) Алексей Петрович

Мать: Евдокия (Авдотья) Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Архангельский Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Архангельский Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
15.08.1817

Дочь: (Архангельская) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Архангельский Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
20.04.1820

Дочь: (Архангельская) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Архангельский Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
24.10.1821

Сын: Архангельский Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Архангельский Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Архангельская) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Архангельский Сергей Фёдорович

Смерть
После 1857

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