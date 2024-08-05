Архангельская (Берёзкина) Акилина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Архангельский Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Архангельский Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
15.08.1817
Дочь: (Архангельская) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Архангельский Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
20.04.1820
Дочь: (Архангельская) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Архангельский Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
24.10.1821
Сын: Архангельский Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Архангельский Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Архангельская) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Архангельский Сергей Фёдорович
Смерть
После 1857