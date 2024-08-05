(Гусева) Наталья Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1820
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Бутурлов (?) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Соколова Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Бутурлов (?) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Добронравова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Бутурлов (?) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Сперанский (Бутурлов) Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Бутурлов (?) Василий Сергеевич
Смерть
После 1820