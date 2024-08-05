(Гусева) Наталья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гусева) Наталья Спиридоновна

(Гусева) Наталья Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1820

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Гусев Спиридон Михайлович

Мать: Гусева Матрена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутурлов (?) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Бутурлов (?) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Соколова Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Бутурлов (?) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Добронравова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Бутурлов (?) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Сперанский (Бутурлов) Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Бутурлов (?) Василий Сергеевич

Смерть
После 1820

Мы используем куки для улучшения работы сайта.