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Гусева Матрена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1808

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Хмелёв (?) Дмитрий Игнатьевич

Мать: Марина Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Спиридон Михайлович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Берескина (Гусева) Татьяна Спиридоновна

Отец ребёнка: Гусев Спиридон Михайлович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Гусев Михаил Спиридонович

Отец ребёнка: Гусев Спиридон Михайлович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Гусев Пётр Спиридонович

Отец ребёнка: Гусев Спиридон Михайлович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Гусева) Наталья Спиридоновна

Отец ребёнка: Гусев Спиридон Михайлович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Гусев Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Гусев Спиридон Михайлович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Гусева) Марфа Спиридоновна

Отец ребёнка: Гусев Спиридон Михайлович

Рождение ребёнка
04.07.1781

Сын: Гусев Гавриил Спиридонович

Отец ребёнка: Гусев Спиридон Михайлович

Смерть
После 1808

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