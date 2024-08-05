Гусева Матрена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Хмелёв (?) Дмитрий Игнатьевич
Мать: Марина Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Берескина (Гусева) Татьяна Спиридоновна
Отец ребёнка: Гусев Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Гусев Михаил Спиридонович
Отец ребёнка: Гусев Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Гусев Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Гусева) Наталья Спиридоновна
Отец ребёнка: Гусев Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Гусев Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Гусева) Марфа Спиридоновна
Отец ребёнка: Гусев Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
04.07.1781
Сын: Гусев Гавриил Спиридонович
Отец ребёнка: Гусев Спиридон Михайлович
Смерть
После 1808