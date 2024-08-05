Хмелёв (?) Дмитрий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Игнатий Дмитриевич
Мать: Неизвестно Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Никифоровна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Марина Никифоровна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич
Мать ребёнка: Марина Никифоровна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Марина Никифоровна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Гусева Матрена Дмитриевна
Мать ребёнка: Марина Никифоровна
Смерть
Неизвестно