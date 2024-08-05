Хмелёв (?) Дмитрий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелёв (?) Дмитрий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Игнатий Дмитриевич

Мать: Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Никифоровна

Рождение ребёнка
1730

Сын: Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Марина Никифоровна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич

Мать ребёнка: Марина Никифоровна

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Марина Никифоровна

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Гусева Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Марина Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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