Игнатий Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатий Дмитриевич

Игнатий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
1708

Сын: Хмелёв (?) Дмитрий Игнатьевич

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
1717

Сын: Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
1726

Сын: Фёдор Игнатьевич

Мать ребёнка: Ирина Сидоровна

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Пелагея Игнатьевна

Мать ребёнка: Ирина Сидоровна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Ирина Сидоровна

Смерть
Неизвестно

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