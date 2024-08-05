Игнатий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
1708
Сын: Хмелёв (?) Дмитрий Игнатьевич
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
1717
Сын: Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
1726
Сын: Фёдор Игнатьевич
Мать ребёнка: Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Пелагея Игнатьевна
Мать ребёнка: Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Ирина Сидоровна
Смерть
Неизвестно