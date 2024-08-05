Пелагея Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Игнатий Дмитриевич
Мать: Ирина Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Смирнова) Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Смирнова) Домна Фёдоровна
Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Петрович
Смерть
Неизвестно