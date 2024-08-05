Пелагея Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Игнатьевна

Пелагея Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Игнатий Дмитриевич

Мать: Ирина Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Смирнова) Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Смирнова) Домна Фёдоровна

Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.