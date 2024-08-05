Ирина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Сидор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1726
Сын: Фёдор Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Пелагея Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно