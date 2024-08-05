Ирина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Сидор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1726

Сын: Фёдор Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Пелагея Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1731

Сын: Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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