Смирнов Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Смирнова) Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Смирнова) Домна Фёдоровна
Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна
Смерть
Неизвестно