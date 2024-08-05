Смирнов Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Фёдор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1728 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Смирнова) Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Смирнова) Домна Фёдоровна

Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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