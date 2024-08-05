Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно Неизвестно

Неизвестно Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1726

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1708

Сын: Хмелёв (?) Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1717

Сын: Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Дмитриевич

Смерть
До 1726

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