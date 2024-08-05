Неизвестно Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1726
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1708
Сын: Хмелёв (?) Дмитрий Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1717
Сын: Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Дмитриевич
Смерть
До 1726