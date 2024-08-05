Марина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Сын: Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Хмелёв (?) Дмитрий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1732
Сын: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич
Отец ребёнка: Хмелёв (?) Дмитрий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Хмелёв (?) Дмитрий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Гусева Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Хмелёв (?) Дмитрий Игнатьевич
Смерть
Неизвестно