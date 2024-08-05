Марина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелёв (?) Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1730

Сын: Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Хмелёв (?) Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1732

Сын: Хмелёв (?) Трофим Дмитриевич

Отец ребёнка: Хмелёв (?) Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Хмелёв (?) Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Гусева Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Хмелёв (?) Дмитрий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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