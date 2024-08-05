Берескина (Гусева) Татьяна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берескина (Гусева) Татьяна Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Гусев Спиридон Михайлович

Мать: Гусева Матрена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березкин Михаил Карпович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Берескина) Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Березкин Михаил Карпович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Берескин (Березкин) Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Березкин Михаил Карпович

Смерть
После 1834

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