Берескина (Гусева) Татьяна Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Берескина) Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Березкин Михаил Карпович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Берескин (Березкин) Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Березкин Михаил Карпович
Смерть
После 1834