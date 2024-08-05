Березкин Михаил Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Берескина) Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Берескина (Гусева) Татьяна Спиридоновна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Берескин (Березкин) Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Берескина (Гусева) Татьяна Спиридоновна
Смерть
Неизвестно