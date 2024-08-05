Березкин Михаил Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезкин Михаил Карпович

Березкин Михаил Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берескина (Гусева) Татьяна Спиридоновна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Берескина) Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Берескина (Гусева) Татьяна Спиридоновна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Берескин (Березкин) Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Берескина (Гусева) Татьяна Спиридоновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.