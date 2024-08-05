Добронравова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Сын: Добронравов Василий Иванович
Отец ребёнка: Добронравов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Добронравов Лавр Иванович
Отец ребёнка: Добронравов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Добронравов Фавст Иванович
Отец ребёнка: Добронравов Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно