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Добронравова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Бутурлов (?) Василий Сергеевич

Мать: (Гусева) Наталья Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добронравов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Добронравов Василий Иванович

Отец ребёнка: Добронравов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Добронравов Лавр Иванович

Отец ребёнка: Добронравов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Добронравов Фавст Иванович

Отец ребёнка: Добронравов Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно

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