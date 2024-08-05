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Добронравов Фавст Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Добронравов Иван Андреевич

Мать: Добронравова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добронравова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюшкова (Добронравова) Мария Фавстовна

Мать ребёнка: Добронравова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.07.1863

Дочь: (Добронравова) Юлия Фавстовна

Мать ребёнка: Добронравова Мария Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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