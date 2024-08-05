Добронравов Фавст Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюшкова (Добронравова) Мария Фавстовна
Мать ребёнка: Добронравова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.07.1863
Дочь: (Добронравова) Юлия Фавстовна
Мать ребёнка: Добронравова Мария Фёдоровна
Смерть
Неизвестно