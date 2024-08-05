Добронравова Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти21.09.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюшкова (Добронравова) Мария Фавстовна
Отец ребёнка: Добронравов Фавст Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1863
Дочь: (Добронравова) Юлия Фавстовна
Отец ребёнка: Добронравов Фавст Иванович
Смерть
21.09.1897