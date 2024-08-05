Добронравова Мария Фёдоровна 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Добронравова Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

21.09.1897

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюшкова (Добронравова) Мария Фавстовна

Отец ребёнка: Добронравов Фавст Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добронравов Фавст Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1863

Дочь: (Добронравова) Юлия Фавстовна

Отец ребёнка: Добронравов Фавст Иванович

Смерть
21.09.1897

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