Брюшкова (Добронравова) Мария Фавстовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1899
Сын: Брюшков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Брюшков Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1907
Сын: Брюшков Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Брюшков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно