Брюшкова (Добронравова) Мария Фавстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюшкова (Добронравова) Мария Фавстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добронравов Фавст Иванович

Мать: Добронравова Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюшков Василий Иванович

Рождение ребёнка
03.07.1899

Сын: Брюшков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Брюшков Василий Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1907

Сын: Брюшков Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Брюшков Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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