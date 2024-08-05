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Брюшков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брюшкова (Добронравова) Мария Фавстовна

Рождение ребёнка
03.07.1899

Сын: Брюшков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Брюшкова (Добронравова) Мария Фавстовна

Рождение ребёнка
16.06.1907

Сын: Брюшков Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Брюшкова (Добронравова) Мария Фавстовна

Смерть
Неизвестно

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