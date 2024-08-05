Брюшков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1899
Сын: Брюшков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Брюшкова (Добронравова) Мария Фавстовна
Рождение ребёнка
16.06.1907
Сын: Брюшков Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Брюшкова (Добронравова) Мария Фавстовна
Смерть
Неизвестно