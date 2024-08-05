Добронравов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Сын: Добронравов Василий Иванович
Мать ребёнка: Добронравова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Добронравов Лавр Иванович
Мать ребёнка: Добронравова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Добронравов Фавст Иванович
Мать ребёнка: Добронравова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно