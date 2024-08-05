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Добронравов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добронравова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Добронравов Василий Иванович

Мать ребёнка: Добронравова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Добронравов Лавр Иванович

Мать ребёнка: Добронравова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Добронравов Фавст Иванович

Мать ребёнка: Добронравова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно

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