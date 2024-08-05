Акулина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Савелий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Тарасович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Тарасович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Тарасович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Бутурлов (?) Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Тарасович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Тарасович

Смерть
Неизвестно

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