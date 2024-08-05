Акулина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Савелий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Тарасович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Тарасович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Тарасович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Бутурлов (?) Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Тарасович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Тарасович
Смерть
Неизвестно