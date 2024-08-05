Сергей Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Тарас Ферапонтович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Савельевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Акулина Савельевна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Акулина Савельевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Бутурлов (?) Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Акулина Савельевна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Акулина Савельевна

Смерть
1791

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