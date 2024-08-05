Сергей Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1791
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Тарас Ферапонтович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Савельевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Акулина Савельевна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Акулина Савельевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Бутурлов (?) Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Акулина Савельевна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Акулина Савельевна
Смерть
1791