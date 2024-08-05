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Тарас Ферапонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ферапонт Тихонович

Мать: Фотинья Васильевна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Самсон Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Сергей Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Василий Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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