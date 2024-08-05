Тарас Ферапонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ферапонт Тихонович
Мать: Фотинья Васильевна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Самсон Тарасович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Сергей Тарасович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Василий Тарасович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно