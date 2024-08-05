Василий Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти18.09.1822
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Тарас Ферапонтович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Сергей Васильевич
Мать ребёнка: (Пшеничникова) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Настасья Васильевна
Мать ребёнка: (Пшеничникова) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Бухарева Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: (Пшеничникова) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Пятницкий Пётр Васильевич
Мать ребёнка: (Пшеничникова) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: (Пшеничникова) Наталья Николаевна
Смерть
18.09.1822