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Василий Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

18.09.1822

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Тарас Ферапонтович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Пшеничникова) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Сергей Васильевич

Мать ребёнка: (Пшеничникова) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Настасья Васильевна

Мать ребёнка: (Пшеничникова) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Бухарева Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: (Пшеничникова) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пятницкий Пётр Васильевич

Мать ребёнка: (Пшеничникова) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: (Пшеничникова) Наталья Николаевна

Смерть
18.09.1822

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